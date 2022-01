Rayssa Leal vence o STU de Criciúma, em Santa Catarina

A jovem skatista Rayssa Leal, 14, venceu, na manhã deste domingo (16), o STU de Criciúma após desbancar grandes nomes do esporte, como a brasileira Pâmela Rosa.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

O circuito realizado na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, foi a primeira etapa do circuito Nacional de Skate.



A medalhista de prata apresentou manobras novas no circuito e avançou á final com a melhor nota da classificatória, de 11,04. Pâmela Rosa, atual bicampeã da SLS, também se classificou entre os oito finalistas, com 7,91.



Na segunda bateria classificatória, Rayssa e Pâmela apresentaram ótimas manobras e conquistaram as melhores notas. A "fadinha do skate" impressionou os jurados com um "Front Side Blunt slide shovit" no corrimão.

Continua depois da publicidade



Pâmela Rosa foi para final com a segunda melhor nota e também apresentou manobra nova, mas caiu ao tentar finalizar.



Rayssa conseguiu reassumir a ponta e levar o campeonato. Gabriela Mazzeto ficou em terceiro.