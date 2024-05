Palmeiras joga nesta quarta-feira por classificação antecipada na Libertadores

O Palmeiras joga nesta quarta-feira (15) para confirmar a sua classificação para o mata-mata da Libertadores. Líder folgado do seu grupo, o Verdão recebe o Independiente del Valle, às 21h30, no Allianz Parque, pela quinta rodada, e um empate garante o time na próxima fase.





O Palmeiras soma 10 pontos em quatro jogos. E seguida aparecem Del Valle, San Lorenzo e Liverpool, todos com quatro. Além da primeira colocação do grupo, o Palmeiras busca a liderança geral, o que dará vantagem nas fase decisivas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A melhor campanha até aqui é do Atlético Mineiro, que tem 12 pontos e 100% de aproveitamento. Após esta rodada, faltará apenas mais um jogo para o encerramento da fase de grupos.





O desfalque palmeirense nesta partida será o volante Aníbal Moreno, que sofreu uma lesão no olho diante do Liverpool no Uruguai, não jogou no último jogo do Brasileiro - derrota por 2 a 0 para o Athletico - e deve ficar 15 dias afastado. Com isso, Zé Rafael volta à condição de titular e deve jogar ao lado de Richard Rios. O colombiano voltará a ser titular na posição de Gabriel Menino.

Publicidade





O Palmeiras comemora o fato também de voltar a jogar no Allianz Parque. No último domingo, mandou o duelo com o Athletico em Barueri e gerou muita reclamação por parte do técnico Abel Ferreira. O Verdão ainda não conseguiu vencer como mandante no Brasileiro. Também em Barueri, havia perdido para o Internacional.





"Sabemos o quanto somos fortes dentro do Allianz Parque, então contamos com o apoio do nosso torcedor, o que nos ajuda muito. Espero que na quarta-feira eles possam encher o estádio e estar lá para nos incentivar", afirmou o goleiro Weverton em entrevista coletiva. O Palmeiras anunciou que mais de 22 mil ingressos haviam sido vendidos de forma antecipada.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: