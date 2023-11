Para evitar queda antecipada, Londrina EC busca vencer o Guarani nesta sexta-feira

O Londrina terá mais uma noite de drama nesta sexta-feira (3) na Série B. O Tubarão recebe o Guarani, às 21h30, no estádio do Café, pela 35ª rodada, que pode selar matematicamente o rebaixamento do Alviceleste para a Série C.





Para não correr o risco de cair no fim de semana, o LEC terá que vencer o Bugre. O Tubarão não ganha há quatro jogos - são três empates e uma derrota.

O time de Roberto Fonseca é o penúltimo colocado, com 27 pontos, oito a menos do que a Ponte Preta, primeiro time fora da ZR.





Se o LEC perder e a Ponte vencer o Avaí, sábado (4), em Campinas, o Tubarão ficará a 11 pontos da Macaca, faltando apenas três rodadas para serem disputadas. Desta forma, o rebaixamento estaria matematicamente consolidado.

Em caso de empate esta noite, o LEC cairia com a seguinte combinação de resultados: vitória da Ponte contra o Avaí, do Sampaio Corrêa diante do Tombense e empate ou vitória do Ituano contra o Juventude.





"Desde quando chegamos aqui temos preparado o time para jogar jogo a jogo e agora não pode ser diferente. Se eu for mostrar um gráfico para os jogadores sobre as projeções para o descenso, vai ser criar um peso emocional muito grande, principalmente nos mais jovens", frisou Roberto Fonseca.

"Temos um percentual mínimo de chance, então temos que pensar única e exclusivamente no Guarani e trabalhar para vencer e não pensar nos concorrentes".





O jogo também tem ares de decisão para o Guarani. O time de Campinas não vence há quatro partidas e se distanciou do G4. No entanto, o Bugre segue na briga pelo acesso. Ocupa o sétimo lugar, com 55 pontos, dois a menos que o Criciúma, quarto colocado.





Na última rodada, o Guarani perdeu em casa para o Botafogo-SP.





