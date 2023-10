Prefeitura de Cambé reinaugura o ginásio do Ana Rosa em evento que abre os Jogos Internos

A Prefeitura reinaugura nesta terça-feira (24) o ginásio de esportes Edilson Carlos Marigo, no Ana Rosa. O local, que é um dos mais tradicionais do esporte cambeense, passou por uma revitalização completa, recebendo melhorias nas instalações e proporcionando mais segurança, conforto e acessibilidade para atletas e público. A Secretaria de Esportes e Lazer ainda irá promover, no mesmo evento, a abertura da 1ª edição dos Jogos Internos Semel (JIS). A celebração começa às 19 horas, no ginásio localizado na Avenida Antônio Raminelli, 655.







Ao todo, foram investidos R$ 327.852,50 na revitalização do ginásio. Deste valor, R$ 283.635,00 foram destinados pela União através do Contrato de Repasse OGU nº 886858/2019/MC do programa Esporte, Cidadania e Desenvolvimento em emenda do deputado federal Luiz Carlos Hauly. Outros R$ 44.217,50 foram pagos pela Prefeitura.

O ginásio passou por revitalização nos banheiros e vestiários; alargamento do corredor de acesso aos chuveiros; bancos de apoio nos chuveiros que podem ser utilizados por atletas com mobilidade reduzida; nova porta de saída; outras duas escadas entre as arquibancadas; instalações de guarda-corpo e corrimões; e sistema de hidrantes. O Jabazão, como é conhecido o ginásio, possui 2.424 m² divididos em dois pavimentos com quadra de esportes, vestiários, depósitos, banheiros, arquibancada, lanchonete, administração, bilheteria, cabines de transmissão, escritório e almoxarifado.





Telma Gamba, secretária de Esportes e Lazer, destacou que a entrega de um espaço revitalizado e com nova estrutura agrega muito ao esporte cambeense e para as famílias da região. “A reinauguração desse espaço sempre foi muito aguardada por nós da Prefeitura, mas principalmente pelas pessoas aqui da comunidade. A gente sabe o quão importante é o esporte na vida dessas famílias do Ana Rosa. E por isso é uma grande alegria poder entregar esse espaço revitalizado, trazer de novo campeonatos e treinamentos para o bairro, e tenho certeza que eles vão utilizar muito bem aqui. Estamos muito felizes. Vai ser uma grande festa”, afirmou.

Ginásio de Esportes Edilson Carlos Marigo

O ginásio do Ana Rosa leva o nome de Edilson Carlos Marigo, ex-atleta cambeense, que faleceu em março de 2003 em um acidente automobilístico na BR-369. Mas antes, a placa que batizava o local era pequena e constantemente vandalizada e furtada. Para fazer questão de prestar a devida homenagem, a Secretaria de Esportes e Lazer colocou uma placa grande com o nome de Edilson na porta do ginásio e chamou sua mãe, dona Florinda das Graças, para ver esse momento especial. Muito emocionada, ela fez questão de destacar que amou a homenagem, desde a placa até a cor do ginásio.





“Eu não tenho palavras para descrever o que estou sentindo ou agradecer essa homenagem. Agora todos vão ver o nome do meu filho, já que antes não tinha placa. Eu queria ter ele aqui comigo ainda, ele era um menino bom, trabalhador, todo mundo gostava dele. E para mim, o nome dele é especial, é um orgulho e uma honra ver tão grande e batizando o ginásio. Chorei muito o dia que eu vi a placa, fiquei muito feliz. Não tenho palavras para o prefeito Conrado e para a Telma. Ainda fiquei muito feliz que o ginásio, que ficou tão lindo, foi pintado de verde porque ele e toda a família somos palmeirenses. Só tenho o que agradecer e espero que a comunidade local cuide do nosso ginásio, mantenha ele lindo, não vandalize e destrua”, expressou com muita emoção.

A secretária de Esportes ressaltou o motivo para a instalação da placa e que esse também é um momento marcante para a Prefeitura. “Semana passada estávamos aqui vendo eles colocarem a placa, e a dona Florinda chegou muito emocionada, chorou bastante dizendo que antes o nome era bem pequeno. Tomamos esse cuidado de colocar uma placa a altura do ginásio, da grandiosidade que merece. A gente tem certeza que o Edilson Jabá foi um grande nome para o esporte cambeense, atleta, dono de time amador de futebol, e esse meio esportivo era uma tradição familiar. Mas também tenho certeza absoluta que tudo isso não chega aos pés da grandiosidade que esse nome e essa pessoa tem para a família. Então, poder vivenciar tudo isso e, principalmente, proporcionar esse momento é muito especial”, disse.





O Jabá, como era conhecido, ainda ficou próximo ao pai dele também nas homenagens, já que a praça que fica em frente ao complexo esportivo tem o nome de João Batista Marigo, que havia falecido poucos anos antes do filho e é um dos pioneiros do bairro.

Jogos Internos Semel

O evento de reinauguração também marca a abertura da primeira edição dos Jogos Internos Semel (JIS). A disputa contará com equipes dos atletas que participam das atividades e treinos ofertados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Os jogos vão de 25 a 30 de outubro e vai contar com futebol, handebol, vôlei, basquete, futsal, masters, atletismo, judô, wrestling, taekwondo, ginástica rítmica, vôlei câmbio e hidroginástica.





“Entregar esse espaço em um evento nosso, organizado pela Secretaria de Esportes, que é a primeira edição dos Jogos Internos, com todos os atletas atendidos aqui pela Prefeitura, é a culminância perfeita. Muitos deles não tem a possibilidade de estar disputando campeonatos fora da cidade, e poder disputar isso aqui em todas as modalidades oferecidas também agrega muito. Também é um momento muito especial para nós”, concluiu Telma Gamba.