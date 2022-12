Prefeitura de Londrina finaliza adequações para acessibilidade no Estádio do Café

A Prefeitura de Londrina concluiu as obras para adequação de acessibilidade na arquibancada do Estádio do Café.





Iniciados em julho, os serviços foram executados pela Urban Green – Serviços Urbanísticos, empresa contratada mediante licitação.





As adequações abrangeram, principalmente, a parte de sinalização da arena esportiva, trazendo mais segurança ao público, inclusive pessoas em cadeiras de rodas, com mobilidade reduzida ou com deficiência visual.

A obra incluiu demolição e reconstrução de degraus das escadas inferiores; reforma dos guarda-corpos, com inclusão de corrimãos, e instalação de novos guarda-corpos no anel superior.





Foi feita ainda a demarcação de 260 vagas para PCR (Pessoas em Cadeira de Rodas) no anel superior, com base na capacidade máxima de público do estádio.

Houve também sinalização em braille nos corrimãos e guarda corpos, mais a sinalização de todos os degraus da escadaria com tinta fotoluminescente, já que se trata de rota de fuga.





Para executar essa obra, a Prefeitura de Londrina investiu o montante de R$ 517.547,14; sendo que parte deste valor é oriunda do Ministério da Cidadania e foi viabilizado por emenda pelo então deputado Federal Boca Aberta, em 2020.

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, explicou que as adequações no Estádio do Café seguem normativas previstas pelo Corpo de Bombeiros e também na Norma de Acessibilidade NBR-9050.

“A acessibilidade é um conceito que veio para ficar e é uma obrigação do poder público que todo espaço tenha acessibilidade. Em todas as obras da Prefeitura isso é implementado e assegurado, até mesmo nos asfaltos das ruas. Essa questão representa um avanço da sociedade e toda cidade, para ser moderna e humana, precisa respeitar e investir na acessibilidade de todas as pessoas”, acrescentou.





O projeto dessa obra foi desenvolvido pela Diretoria de Projetos da SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação). E o presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), Marcelo Oguido, adiantou que, futuramente, a Prefeitura pretende realizar novas melhorias no Estádio do Café, incluindo adequações nos banheiros e outros espaços.





“Essa foi uma obra muito importante para que toda população tenha acesso ao estádio e temos que garantir cada vez mais essa inclusão. Já estamos em busca de novos recursos para obter a continuidade desses projetos de acessibilidade”, comentou.