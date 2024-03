Retrospectiva na Série C anima Londrina EC em busca do acesso no Campeonato Brasileiro

Se a penúltima colocação e o rebaixamento na Série B no ano passado ainda machucam o coração do torcedor alviceleste, o retrospecto do Londrina no Brasileiro da Série C dá esperança à torcida que 2024 pode ser melhor. O LEC vai jogar a terceira divisão nacional pela quarta vez na sua história.





Em três participações até aqui, o Tubarão conseguiu o acesso em duas oportunidades.



A Série C foi criada pela CBF em 1981, mas deixou de ser disputada em vários anos. Foram 33 edições até aqui e a competição é realizada de forma ininterrupta desde 2001. A estreia do LEC na terceirona foi em 2005. O clube vivia um momento delicado do ponto de vista financeiro, sobretudo pela queda no ano anterior.







Comandado por Roberto Fonseca, o Londrina fez boa campanha na fase inicial. Terminou em primeiro lugar do grupo, que tinha Cianorte e Cene e Operário, ambos do Mato Grosso do Sul. Foram três vitórias, dois empates e uma derrota.

No mata-mata da segunda fase, eliminou o Paranoá (DF). Após uma vitória para cada lado pelo placar de 1 a 0, o Tubarão avançou nos pênaltis. Já no confronto seguinte, o Alviceleste ficou pelo caminho. Enfrentou outro representante do Distrito Federal, o Ceilândia, e perdeu os dois jogos, com placar agregado de 4 a 0.





Com campanhas ruins nos Paranaenses seguintes - foi rebaixado em 2009 -, e muitos problemas financeiros e administrativos, que resultaram até em uma intervenção judicial em 2009, o LEC voltou a jogar a Série C somente em 2015.

O departamento de futebol era gerido pela SM Sports e sob o comando de Claudio Tencati, o Tubarão fez campanha impecável e chegou até a decisão. O time terminou na liderança da primeira fase, com 34 pontos em 18 jogos. Foram nove vitórias, sete empates e duas derrotas.





No duelo que valia o acesso, o LEC passou pelo Confiança. Empatou o primeiro jogo em Aracaju e venceu no estádio do Café lotado por 1 a 0, gol do zagueiro Luizão. Festa da torcida alviceleste que comemorava a volta para a Série B depois de 11 anos.





