Revelações, ciclistas de Rolândia são convocados para a seleção

Duas revelações do ciclismo de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) foram convocadas para defender a seleção brasileira no Campeonato Pan-Americano, que será realizado entre os dia 18 e 23 de abril, no Panamá.





Publicidade

Publicidade

Catharine Vieira, 17 anos, e Sérgio Henrique Batista, 18, vão representar o Brasil na categoria Júnior.







É a primeira convocação dos dois atletas, que integram a equipe de ciclismo da secretaria municipal de Esportes de Rolândia.

Publicidade





"É a realização de um sonho representar a nossa bandeira no esporte que eu amo. E também é uma grande oportunidade disputar uma competição como o Pan-Americano", frisou Sérgio Henrique Batista, que a convite da Confederação Brasileira de Ciclismo está realizando um período de dois meses de treinamento em Portugal.





"Tem sido uma experiência muito importante para mim. Já disputei a minha primeira competição aqui e é tudo muito diferente. A maneira de correr, o clima, o nível dos atletas. Acredito que esta preparação aqui vai somar muito para o meu desempenho no Pan, onde vou enfrentar atletas de altíssimo nível", apontou.

Publicidade





Para Catharine Vieira a chance de representar o Brasil é a comprovação do esforço pessoal e do bom trabalho que vem sendo realizado na cidade.





"Confirma que o trabalho de todos aqui em Rolândia está dando certo. Estou há cinco anos no ciclismo me dedicando e me esforçando e poder correr uma competição internacional, é com certeza um grande sonho realizado", afirmou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: