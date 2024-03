Sapopema investe alto e domina futebol amador do Norte Pioneiro do Paraná

Com boa estrutura, com vários ex-profissionais e investimento alto, o Clube Atlético Sapopema, de Sapopema, localizada a 120 quilômetros de Londrina, tem sido a sensação nos últimos anos nos campeonatos amadores da região Norte e Norte Pioneiro do Paraná.







Com apoio da prefeitura e patrocínios de empresas privadas, o Sapopema chegou a nove finais de 2019 para cá. Foram cinco títulos e quatro vice-campeonatos. A última conquista foi neste início de 2024.

A equipe foi convidada e disputou a tradicional Copa Osvaldo Bernardes, organizada pela Liga de Futebol de Cornélio Procópio, sendo vice-campeã em 2023 e campeã nesta temporada.





"O time é a grande atração da cidade. Todo o jogo o estádio fica lotado. Já tivemos partidas com mais de duas mil pessoas", afirma o prefeito Paulo Maximiano Júnior (PSD), que também é o presidente do clube.

A maior parte das despesas da equipe são bancadas pelos patrocínios das empresas do prefeito, que possui fazendas e uma empresa do ramo de mineração. Sapopema tem 6,7 mil habitantes.





Do atual elenco de 25 jogadores, pelo menos 20 são ex-profissionais e alguns deles se aposentaram recentemente.

Nomes como o atacante Fabinho, com passagens por Ponte Preta e futebol dos Estados Unidos, do goleiro Camilo, ex-Fortaleza, e do zagueiro Alisson, ex-Goiás, integram o elenco do Atlético Sapopema. Vários jogadores de Londrina também compõem a equipe.





"Tem clubes profissionais que não têm a estrutura que o Sapopema tem hoje. O clube dá todo o suporte para o trabalho", ressaltou o técnico Irani de Almeida, que chegou ao clube em 2021 e que já treinou equipes profissionais no Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre.





"Mesmo no futebol amador, se não tiver investimento, o projeto não evolui". Em média, os jogadores da equipe ganham R$ 300 por jogo.







