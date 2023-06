Segundo caso de racismo em partida do Paranaense sub-17 é investigado pela polícia

A Polícia Civil investiga um segundo caso de racismo no jogo entre Pstc e Arapongas pelo Campeonato Paranaense sub-17, disputado no último sábado (10). Após ser preso em flagrante por insultos racistas contra o árbitro da partida, um torcedor do Arapongas é suspeito também de injúria racial contra um jogador do time londrinense.





A denúncia do suposto segundo crime chegou a polícia por testemunhas que estavam no Centro de Treinamentos do Pstc, local onde o jogo foi realizado. "Conseguimos contato com o adolescente e vamos ouvi-lo na próxima semana para confirmar a denúncia e se ele reconhece o mesmo torcedor como o autor dos insultos", informou o delegado do 4º Distrito Policial, Antônio Silvio Cardoso, responsável por concluir o inquérito. "Estamos analisando se há câmeras de segurança na região que podem auxiliar na investigação e se há alguma testemunha a mais que possa ser ouvida".

Publicidade

Publicidade





Mas, de acordo com o delegado, o crime de racismo contra o árbitro está bem caracterizado. "Os depoimentos da vítima e dos seus assistentes e também de algumas testemunhas demonstram bem o crime. Inclusive, os próprios auxiliares do árbitro já haviam alertado o acusado sobre o xingamentos racistas", ressaltou.





O boletim de ocorrência registrado pelo árbitro relata que o homem usou os termos "macaco ladrão" e "preto safado" por mais de uma vez. A Polícia Militar foi acionada e precisou pedir reforço para conter os cerca de 70 torcedores do Arapongas que acompanhavam o jogo. Os policiais precisaram usar spray de pimenta para controlar a confusão e dispersar os indivíduos.

Publicidade





O acusado foi preso em flagrante, mas conseguiu na justiça a liberdade provisória na segunda-feira e vai responder o crime em liberdade. A defesa do torcedor alegou no pedido de liberdade o fato do acusado não ter antecedentes criminais e de ser um ato não violento. O crime de racismo é inafiançável e pode resultar em até sete anos de reclusão.





"Em caso de confirmação do racismo contra o jogador, o acusado vai responder por este segundo crime, que terá o agravante de ser contra um adolescente", finalizou o delegado.





Leia mais na Folha de Londrina