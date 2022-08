Sem perder há quatro partidas, Londrina enfrenta o Novorizontino neste sábado

O Londrina quer aproveitar o bom momento na Série B e trazer um resultado positivo do confronto com o Novorizontino, neste sábado (6), no interior paulista, para se manter entre os primeiros do Brasileiro. O jogo, válido pela 22ª rodada, começa às 19h, no estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





O LEC não perde há quatro partidas - duas vitórias e dois empates - e, em caso de vitória, pode voltar ao quinto lugar na classificação. Com 30 pontos, em sétimo lugar, o Tubarão pode ultrapassar o Tombense, que está em quinto, com 32. O time mineiro encara o líder Cruzeiro, também neste sábado, no Mineirão.







O Novorizontino tenta voltar a ganhar em casa após apenas empatar diante da torcida na última rodada com o lanterna Vila Nova por 1 a 1. O Tigre comandado pelo técnico Rafael Guanaes tem no seu elenco o atacante Quirino, ex-Londrina.









Leia reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: O time tem 33% de aproveitamento fora de casa





FICHA TÉCNICA

Continua depois da publicidade





NOVORIZONTINO

Lucas Frigeri; Walber, Rodolfo Filemon e Ligger. Danielzinho, Gustavo Bochecha, Ronald e Romário; Quirino, Ronaldo e Douglas Baggio. Técnico: Rafael Guanaes





LONDRINA

Matheus Nogueira; Jeferson, Saimon, Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Mandaca (Eltinho) e Gegê; Caprini, Gabriel Santos e Douglas Coutinho. Técnico: Adilson Batista.







Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Estádio: Jorge de Biasi

Horário: 19h

Transmissão: Premiere