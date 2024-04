Sob pressão, Corinthians joga neste domingo em busca da primeira vitória no Brasileiro

Na zona do rebaixamento e em crise dentro e fora de campo, o Corinthians busca a sua primeira vitória no Brasileiro neste domingo (28) para aliviar a pressão. O Timão encara o Fluminense, às 16h, na Neo Química Arena, pela quarta rodada.





A semana ficou ainda mais tensa após a derrota para o Argentinos Juniors pela Copa Sul-Americana. O clima se tornou mais pesado depois das declarações do goleiro Cássio, que falou da pressão sobre os jogadores e até sinalizou que pode deixar o clube.

Em má fase técnica também, o ídolo corintiano pode ir parar no banco de reservas e ceder o lugar para Carlos Miguel.





As cobranças são grandes também em cima do técnico António Oliveira. Internamente, a discussão é sobre a pouca evolução da equipe desde a chegada do português. O Timão não vence a quatro partidas e é apenas o 18º colocado do Brasileiro, com um ponto.

O Alvinegro não marcou nenhum gol nos três jogos do Nacional.





No treino da sexta-feira (26), integrantes de torcidas organizadas foram até o CT corintiano e se reuniram com os líderes do elenco, o técnico António Oliveira e o presidente Augusto Melo. Apesar do momento ruim, os torcedores transmitiram apoio e confiança aos atletas.





O Fluminense ocupa o meio da tabela e está em 10º lugar, com quatro pontos. Na última rodada do Brasileiro venceu o clássico sobre o Vasco por 2 a 1. No meio de semana, o Tricolor empatou com o Cerro Porteño, no Paraguai, e segue na liderança do seu grupo na Libertadores da América.





