Técnico muda o Londrina EC e o camisa 10 Longuine pode ir para o banco

O técnico Emerson Ávila prometeu um Londrina totalmente diferente do que sofreu a goleada para o Ypiranga no jogo desta segunda-feira (6) contra o CSA, no estádio do Café. Além da mudança de postura exigida pelo treinador, o time também terá alterações de jogadores.







Nome mais badalado do elenco alviceleste, Rafael Longuine pode perder a posição. O camisa 10 foi titular nas duas primeiras partidas, mas teve desempenho discreto. Longuine ainda sofre com a falta de um melhor condicionamento físico neste início de Brasileiro.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O meia teve uma lesão muscular durante a inter temporada e perdeu quase um mês de treinamento. O jogador foi substituído nas duas primeiras partidas e sentiu bastante o desgaste físico.





Se optar por tirar Longuine da equipe, Ávila pode reforçar a marcação no meio-campo com a entrada de Marthã ou então escalar o atacante Henrique mais recuado. Outra alternativa seria começar com Danielzinho.

Publicidade





Outra mudança será na lateral-esquerda. Com Geferson machucado e Pedro Cacho ainda em recuperação física, Maurício será improvisado no setor. Uma das contratações para a Série C, Maurício é lateral-direito e volta após cumprir suspensão na última partida.





O LEC ocupa a 16ª posição da Série C , com apenas um ponto, a mesma pontuação do CSA.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: