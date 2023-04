Torcedores assistem Flamengo x Maringá FC em telão instalado pela Prefeitura

Centenas de torcedores acompanharam o confronto Flamengo x Maringá FC na noite de quarta-feira (26), em telão disponibilizado pela Prefeitura no Ginásio Chico Neto.





Mesmo sem a tão sonhada vitória, os torcedores vibraram a cada lance, a população comemorou os gols do time maringaense e sofreram nos momentos difíceis da partida. A transmissão da partida reuniu cerca de 800 torcedores e, apesar da tensão, promoveu diversão e lazer para a comunidade.

O confronto no Estádio do Maracanã terminou com 8 a 2 para o Flamengo, que segue para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Dogão se despede da competição, mas com foco na Série D.





“Mesmo sem a tão sonhada vitória, o Maringá FC fez história, jogou no Maracanã e ganhou destaque nacional. Com isso, toda a nossa cidade fica em destaque”, afirmou o prefeito Ulisses Maia.





Ele lembra que, além do esporte, o telão proporcionou alegria para a comunidade, que ainda colaborou com o desenvolvimento e formação de atletas.





Na transmissão, a Associação Maringaense de Handebol realizou a venda de bebidas e aperitivos. Os recursos arrecadados serão destinados para o funcionamento e demais atividades da entidade.