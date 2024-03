Lesionado, zagueiro Luís Felipe desfalca Londrina contra Atlético neste domingo (10); confira escalação

O Londrina EC informou que o zagueiro Luis Felipe sofreu um estiramento no adutor da coxa esquerda e será desfalque no jogo de volta das quartas de final contra o Atlético Paranaense na tarde deste domigo (10) às 18h30 na Arena da Baixada pelo Campeonato Paranaense. O tratamento do jogador será fisioterápico, informa o time alviceleste.





O Athletico não perde na Arena da Baixada (Ligga Arena) desde julho de 2023, quando levou 2 a 0 do Flamengo, pelas quartas de final Copa do Brasil. Desde então, foram dez vitórias e nove empates no local. Será a primeira partida dos atleticanos sob o comando do renomado técnico Cuca que substituiu o colombiano Juan Carlos Osorio, que caiu após derrota no último sábado para o Londrina no Estádio do Café.



O técnico Emerson Ávila relacionou 22 atletas para o duelo de volta das quartas de final:





Calyson, Darlan, Davi, Everton Moraes, Frazan, Gabriel Félix, Henrique, Igor França, Jô, Jonas, Luan, Luis Gustavo, Marthã, Neneca, Pablo Ruan, Pedro Cacho, Peu, Rafael Longuine, Riquelmy, Thiago Ennes, Victor Hugo e Vini Silva.