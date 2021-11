Ex-'Lava Jato' vem a Londrina se apresentar como pré-candidato

O ex-procurador e coordenador da força-tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, desembarca em Londrina na próxima sexta-feira (12) para participar do encontro estadual de pré-candidatos do Podemos, partido ao qual deve se filiar. É o que garante o presidente do diretório municipal da legenda, o advogado André Trindade. A reunião já tem a confirmação da presença da presidente nacional, a deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP).

"O Deltan já consta na lista dos que tentarão pelo Podemos uma vaga na Câmara dos Deputados, cargo que ele deve disputar. Ele é uma referência no combate à corrupção. Acrescenta bastante aos objetivos do partido", diz Trindade. O evento em Londrina deve ser uma das primeiras aparições públicas de Dallagnol já como integrante do universo político.





Ao anunciar a saída do Ministério Público Federal na semana passada, Dallagnol não esclareceu quais seriam seus próximos passos, mas indicou o caminho que pode trilhar. "Eu tenho várias ideias de como posso contribuir e serei capaz de avaliar, refletir e orar melhor depois que sair do MPF", comentou em vídeo divulgado em suas redes sociais oficiais.

A portaria de exoneração foi publicada na edição da última sexta-feira (5) do Diário Oficial da União.



