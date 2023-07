Cinco dicas de nutricionista para uma alimentação saudável no inverno

Durante o inverno, as temperaturas baixas chegam com desafios para a alimentação, já que é comum o aumento do apetite e a vontade por pratos mais calóricos e quentes. Tal preferência se deve, em parte, ao fato de o metabolismo acelerar no frio, como estratégia do organismo para manter a temperatura corporal.



Porém. Jussiara Corsini, nutricionista da Tasty Salad Shop, frisa a importância de manter a qualidade da alimentação no decorrer da estação mais fria do ano, já que a baixa no consumo de alimentos mais saudáveis pode ter um efeito direto na imunidade e, por consequência, na saúde em geral.

“É comum observarmos que durante o inverno há uma inclinação em direção a alimentos mais calóricos, muitas vezes negligenciando o seu valor nutricional. Contudo, é fundamental estarmos conscientes dos danos que uma alimentação desequilibrada pode causar, especialmente durante esse período de maior atividade metabólica”, salienta.





A nutricionista separou 5 dicas para ajudar a manter as refeições mais equilibradas no frio. Confira:

