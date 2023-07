Canjica com cravo-da-índia, canela, noz-moscada e raspas de laranja

1 - Deixe a canjica de molho em uma tigela grande água por 12 horas.

2 - Escorra e transfira para a panela de pressão. Adicione 1 litro de água, cravo e as ramas de canela. Deixe cozinhar em fogo baixo por 40 minutos (comece a contar o tempo a partir do momento que a panela começar a apitar). Desligue o fogo e deixe toda a pressão sair antes de abrir.

3 - Acrescente leite, leite de coco, açúcar, noz-moscada e as raspas de meia laranja. Cozinhe tudo em fogo médio, sem a tampa, por aproximadamente 20 minutos. Finalize com canela em pó, as raspas do restante da laranja e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Canjica cremosa com leite condensado e leite de coco

Canjica tradicional para a família toda

Canjica branca doce com leite condensado é super fácil de preparar!