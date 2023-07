Alimentos na mesa não refletem biodiversidade do Brasil, diz estudo da USP

“O estudo tem como objetivo descrever a disponibilidade de alimentos nativos de cada estado do Brasil [para a população]. Consideramos frutas, legumes e verduras da biodiversidade. E o que a gente observou é que a disponibilidade desses alimentos é bem baixa”, aponta Anderson Lucas, um dos autores do artigo.

O Brasil tem 20% da biodiversidade do mundo. Entretando, esse dado não se reflete nos alimentos que estão na mesa da população. Segundo estudo do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, da USP (Universidade de São Paulo), a quantidade de comida com origem na biodiversidade local adquirida pelos brasileiros foi considerada baixa. A pesquisa foi publicada nesta sexta-feira (21) na revista Cadernos de Saúde Pública, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

Baixo consumo







Para Lucas, o consumo de frutas, legumes e verduras no Brasil já é baixo, no entanto, observando pela alimentação com itens da biodiversidade local, identificou-se uma quantidade ainda menor. "Isso se dá principalmente pela mudança do sistema alimentar global que favorece o cultivo de commodities, como milho e soja, que são base de alimentos ultraprocessados," frisa.







Segundo ele, sempre houve uma baixa aquisição de alimentos nativos no Brasil, entretanto, com a expansão da monocultura nos últimos anos, essa disponibilidade de alimentos da biodiversidade está caindo mais.

A disponibilidade total (gramas/per capita/dia) de alimentos correspondeu a uma média de 1.092 gramas. A média da disponibilidade de frutas, legumes e verduras no país é de 108,67g/per capita/dia, sendo que apenas 7,09g corresponde à parcela de alimentos de origem da biodiversidade local.





Como biodiversidade local, os pesquisadores consideraram alimentos nativos do estado em que vive aquela pessoa. Os dados se referem a 38 alimentos nativos. Foi usada uma amostra com dados de aquisição de alimentos de 57.920 domicílios, coletados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2017 a 2018.

O grupo das frutas corresponde a 56,7gramas/per capita/dia, sendo que apenas 5,89g é a parcela de itens da biodiversidade local. No caso das verduras e legumes, são 51,97gramas/per capita/dia, sendo que 1,20g são alimentos nativos.





Por biomas, a caatinga apresentou a maior disponibilidade de frutas nativas na aquisição pela população (4,20g/per capita/dia), enquanto para legumes e verduras, a Amazônia se destacou (1,52g/per capita/dia).

“Isso faz mal não só para a saúde do planeta como também da população, através de impactos ambientais, além de não valorizar a agricultura sustentável, só valorizar agricultura por meio monótono, que é utilizando muitos agrotóxicos e venenos. E também como isso prejudica as culturas tradicionais no Brasil, porque esse tipo de alimento que estamos destacando faz parte de algumas comunidades de povos indígenas, além de agregarem também para agricultura familiar”, pontua.





O pesquisador sustentou que, sobre o consumo de frutas, legumes e verduras, a OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda quatrocentas gramas diárias desses alimentos em cinco ou mais dias da semana.

