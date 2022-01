Amendoim: saiba por que consumir no pré e pós treino

Pé de moleque, paçoca, em pasta ou “in natura''. São várias as opções para consumir um bom amendoim. A boa notícia é que consumir a leguminosa no pré e pós-treino pode ser uma boa alternativa, pois, além de ter alto valor nutritivo, ajuda a dar um "up" na energia.

“Pensando na prática da atividade física, o corpo precisa estar bem nutrido e com boas reservas de energia para que se tenha um bom desempenho em todas as etapas do treino. Da mesma forma que consumi-lo após se exercitar é essencial para a recuperação das fibras musculares, o que garante a otimização na formação de massa muscular”, explica Amanda Matos, nutricionista na Flormel.

Matos pontua ainda que o amendoim contém fibras, que auxilia e ajuda a manter os níveis de glicose no sangue estáveis, garantindo assim um maior tempo de exercício sem desgaste intenso. “Outro benefício é que ele promove aquela energia “extra” através das gorduras boas que ele possui”, diz.





Além dos benefícios já listados, a profissional destaca que no amendoim também estão presentes o potássio, que previne o aparecimento de câimbras; magnésio, que auxilia na redução das dores após a realização de atividades físicas e a vitamina E, que aumenta a resistência muscular.





A respeito do perfil nutricional dos produtos derivados da oleaginosa é preciso estar atento aos rótulos, e dar preferência aos produtos que contém um maior percentual de amendoim e zero adição de açúcares, alerta a nutricionista.

“Para se ter uma ideia, a paçoca de castanhas coberta com chocolate, tem 77% de amendoim e castanha-de-caju, sem glúten e adição de açúcares ou adoçantes artificiais, além de ser adoçada naturalmente com Taumatina, um adoçante natural de origem vegetal que não impacta na glicemia. Outro ponto importante é dar preferência aos produtos com selos de certificação, a exemplo da Anad (Associação Nacional de Atenção ao Diabetes), e o selo de certificação KOSHER (LKB), pontua.