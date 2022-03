Aprenda a harmonizar a cachaça com pratos típicos do verão

A cachaça é um dos destilados mais consumidos no mundo, marcando presença nas cartas de drinks dos mais renomados bartenders. Devido à sua versatilidade, ela pode ser consumida de diversas maneiras e em diferentes épocas do ano. Durante o verão, a cachaça pode ser usada para harmonizar com pratos típicos da estação. Para quem deseja saborear uma experiência gastronômica diferenciada, o sommelier de cachaças e criador da Cachaçaria Nacional, Rafael Araújo, explica como combinar a bebida com pratos do verão, confira:

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Salada

A salada pode ser servida como entrada e como prato principal, principalmente no verão. Ela combina com cachaças brancas, que têm sabores mais ardentes e intensos. Por não passar por qualquer tipo de envelhecimento durante o processo de produção, sua cor não sofre alteração.

Continua depois da publicidade

Frango a passarinho

Um clássico prato praiano, o frango a passarinho pode ser consumido com uma cachaça envelhecida, que é quando ela passa pelo processo de envelhecimento em barris. Por ser uma bebida mais forte, esse tipo de cachaça combina com pratos mais elaborados, evitando que ela ofusque o sabor do alimento. Ela pode ser consumida em temperatura ambiente.

Frutos do mar

Os frutos do mar, principalmente o camarão, combinam com cachaças puras e bem geladas. Essa variação tem apenas o aroma e o gosto da cana-de-açúcar, já que ela não passa pelo processo de envelhecimento em barris, ou seja, não ganha o sabor da madeira.

Salada de frutas

A salada de frutas, sobremesa refrescante e saudável, pode ser acompanhada de uma cachaça feita com canela sassafrás. A canela é conhecida por amenizar problemas de pele e resfriados.

Sorvete

O sorvete, uma das sobremesas mais lembradas em dias de calor intenso, também pode ser harmonizado com cachaça. Nesse caso, a bebida mais indicada é a cachaça envelhecida em amburana, que tem aroma doce e notas de canela.