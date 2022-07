Aprenda a montar um prato equilibrado nos restaurantes por quilo

Com o avanço da vacinação, muitas pessoas já começaram a vivenciar o modelo híbrido de trabalho e, consequentemente, voltaram a frequentar algumas vezes na semana os restaurantes por quilo na hora da pausa para o almoço. Por oferecerem uma grande variedade de alimentos e a custo mais acessível, estes tipos de estabelecimentos costumam ser os preferidos dos trabalhadores. Mas, para manter uma alimentação nutritiva e equilibrada, é preciso estar atento ao tipo de comida que vai compor o seu prato. Ao fazer isso, é possível unir sabor e saudabilidade na mesma refeição, e, consequentemente, conquistar mais qualidade de vida.

Pensando em ajudar o trabalhador a fazer a composição de um prato balanceado, a Sodexo Insights, plataforma de pesquisas, estudos e análises relevantes no mercado e para o mercado, da Sodexo Benefícios e Incentivos, preparou algumas dicas.





“Evitar frituras e doces é uma recomendação para a vida, e isso inclui o almoço no restaurante por quilo. Invista em alimentos mais saudáveis, como verduras, legumes e proteínas magras, como frango, peixe e carne vermelha (sem gordura aparente). Além da escolha dos alimentos, é importante prestar atenção no tipo de preparação das refeições. Escolha preparações mais simples, sem muitos ingredientes ou molhos gordurosos, por exemplo. A dica também vale ao temperar sua salada. Use o azeite de oliva com moderação e evite molhos industrializados. Fazer uma refeição leve contribui para uma melhor disposição após o almoço", orienta a nutricionista Soraia Batista.