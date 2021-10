Aprenda duas receitas saudáveis e fáceis com abóbora para celebrar o Halloween

Gostosuras ou travessuras? O Dia das Bruxas, celebrado em 31 de outubro, é conhecido por ser uma data em que as pessoas se divertem com decorações, brincadeiras, fantasias e diversas receitas. Bastante tradicional nos Estados Unidos e com origem na Europa, essa comemoração na última década vem ganhando cada vez mais força no Brasil.

Um dos destaques do Halloween é a abóbora, que pode aparecer em decorações ou em receitas especiais. Com 90% de sua composição sendo água, alto teor de fibras e baixo teor calórico, a fruta mantém a saciedade por mais tempo e diminui a sensação de fome entre as refeições.

Segundo David Wiener, especialista em nutrição do Freeletics, aplicativo líder em exercícios físicos e estilo de vida com uso de inteligência artificial, a abóbora é uma das melhores fontes de beta-caroteno, importante antioxidante que protege contra asma e doenças cardíacas. “Ela contém mais nutrientes e vitaminas do que podemos imaginar, trazendo benefícios para nossa saúde e nossos treinos de muitas maneiras. Além disso, seu consumo diminui as chances de um resfriado por ser rica em vitamina C”, destaca.





Pensando nisso, o especialista do Freeletics listou duas receitas saudáveis com abóbora para celebrar o Halloween em casa e aproveitar ao máximo os benefícios desse superalimento.

1. Daal de abóbora





Ingredientes





- 75g de lentilhas vermelhas







- 300g de abóbora







- 1 dentes de alho picado







- 15g de gengibre triturado







- 10g de semente de gergelim torrada







- 1 ½ colher de sopa de molho de tomate







- 1 colher de chá de cominho moído







- 1 colher de chá de açafrão em pó







- ½ colher de chá de canela em pó







- 300ml de água







- 1 colher de chá de óleo de coco







- Opcional: sal e pimenta do reino







Modo de preparo







1. Descasque e corte a abóbora em cubos de 1 cm







2. Aqueça o óleo de coco em uma panela e refogue o alho e o gengibre em fogo médio por cerca de 2 minutos. Adicione a abóbora, o molho de tomate, o açafrão e a canela e refogue por cerca de 10 minutos





3. Adicione as lentilhas e a água e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos, ou até que os líquidos tenham evaporado, mexendo de vez em quando





4. Cubra a mistura e deixe descansar por no mínimo 15 minutos para que os sabores se desenvolvam e se combinem. Tempere com sal e pimenta e sirva com gergelim torrado por cima





Salada de arroz negro com abóbora butternut







Ingredientes





- 50g de arroz selvagem







- 200g de abóbora butternut







- 4 cebolinhas







- 1 colher de sopa de tahine







- 1 colher de sopa de azeite de oliva







- ½ limão







- 1 colher de chá de mel







- Opcional: flocos de pimenta malagueta, sal e pimenta do reino







Modo de preparo





1. Preaqueça o forno a 180ºC. Forre a assadeira com papel manteiga







2. Ferva o arroz com 100ml de água. Deixe cozinhar em fogo brando por cerca de 45 minutos, ou até que a água seque, mexendo de vez em quando





3. Corte a abóbora em pedaços de aproximadamente 1 cm. Regue com metade do azeite de oliva e tempere com flocos de pimenta, sal e pimenta do reino a gosto. Distribua a abóbora na forma e asse por cerca de 25 minutos, ou até ficar dourada





4. Misture o restante do azeite de oliva com tahine, suco de limão e mel para fazer o molho







5. Corte as cebolinhas e misture com o arroz cozido, a abóbora assada e o molho