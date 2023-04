Para tomar de baixo das cobertas: confira 8 receitas de bebidas quentes para seu outono

Com as temperaturas despencando nos últimos dias, nada melhor do que preparar aquela bebidinha quente para aquecer de dentro pra fora, né? Seja com um chocolate quente, um capuccino, um cafezinho, ou até mesmo uma bebida alcoólica para os maiores de 18 anos, o importante é se sentir quentinho e confortável. Pensando nisso, o Portal Bonde trouxe 8 receitas para você aproveitar!





CONFIRA: