Chef e influencer sugere menu especial para o Natal

A primeira é salpicão de frango, um clássico da temporada. Na sequência, farofa de banana e castanhas que também não pode faltar como complemento da ceia. O prato principal é lombo assado ao vinho com cenouras e batatas. E, para finalizar o menu especial, a sobremesa é um tradicional pavê de nozes.

Da entrada à sobremesa, a Kitano e a influencer, expert na culinária popular e dona do bordão “Gente, vamos almoçar”, Eleni Moreti, sugerem quatro receitas com base em preparações típicas de fim de ano.

Salpicão de frango





INGREDIENTES

Frango desfiado





800 g de peito de frango sem osso

1 colher (sobremesa) de sal

1 colher (chá) de açafrão-da-terra

½ colher (sobremesa) de cebola, alho e salsa

Água (aproximadamente 2 litros)

Salpicão





1 cenoura grande ralada (ou finamente fatiada)

1 xícara (chá) de talos de salsão picados

1 maçã verde picada

½ xícara (chá) de uva-passa branca

1 xícara (chá) de maionese

1 colher (sopa) de mostarda

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de cebola, alho e salsa

12 canudos de massa crocante





Modo de Preparo





Frango





Coloque-o em uma panela de pressão. Junte a água, o sal, o açafrão e cebola, alho e salsa. Tampe a panela e deixe cozinhar por 15 minutos, contando a partir do momento em que pegar pressão. Desligue o fogo e deixe a pressão sair totalmente antes de abrir.





Escorra o excesso de líquido. Tampe novamente a panela e, segurando bem com um pano de prato, sacuda vigorosamente para desfiar o frango.





Disponha o frango desfiado em uma tigela grande e acrescente: cenoura, salsão, maçã verde, uva-passa, maionese e mostarda. Tempere com sal e cebola, alho e salsa. Misture bem, incorporando tudo, reserve e leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.





Recheie cada canudo com uma porção do salpicão e finalize com uma pitada de cebola, alho e salsa.





Dica





É possível variar a apresentação do salpicão servindo-os em barcas de massa folhada e até cestos feitos com massa de pastel! Importante é rechear as massas próximo de servir para não murcharem.