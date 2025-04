Confira dez dicas de nutricionista para uma Páscoa saudável

A temporada de Páscoa pode ser desfrutada sem comprometer a saúde. Com algumas dicas simples e receitas funcionais deliciosas, você pode apreciar as festividades de uma maneira saborosa e nutritiva. As dicas são da nutricionista funcional Cris Ribas Esperança.





1 - Planeje com antecedência





Antes de começar os preparativos, faça um plano de refeições saudáveis que inclua opções equilibradas de proteínas, vegetais e carboidratos complexos. Planejar antecipadamente ajuda a evitar escolhas impulsivas e excessos nas celebrações.

2 - Priorize ingredientes naturais





Ao preparar os pratos, opte por ingredientes frescos e naturais. Evite alimentos processados e escolha versões integrais sempre que possível. Isso garantirá que as refeições sejam ricas em nutrientes e livres de aditivos prejudiciais à saúde.

3 - Controle as porções





É fácil exagerar durante as festividades, mas lembre-se de controlar o tamanho das refeições. Sirva-se com moderação e concentre-se em saborear cada pedaço, em vez de comer rapidamente em excesso.

4 - Mantenha-se hidratado





É crucial não esquecer a importância da hidratação. Beba bastante água ao longo do dia para manter-se hidratado e ajudar na digestão dos alimentos.

5 - Equilibrar é essencial





Não é preciso abrir mão dos prazeres da Páscoa. Desfrute de pequenas porções dos doces preferidos, mas contrabalance com opções mais saudáveis e nutritivas. Evite chegar aos eventos com fome, pois isso pode levar a excessos alimentares.

Opções de receitas funcionais





1 - Ovos de Páscoa funcionais:

Que tal preparar os próprios ovos de Páscoa funcionais este ano? Em vez de optar pelos tradicionais, carregados de açúcar, você pode fazer versões mais saudáveis e funcionais. Utilize chocolate amargo com alto teor de cacau, que é rico em antioxidantes e pode contribuir para a saúde cardiovascular. Além disso, você pode adicionar ingredientes como castanhas, frutas secas ou sementes para aumentar o valor nutricional dos doces. Experimente também rechear com pasta de amendoim natural ou purê de frutas para uma opção ainda mais saudável.





2 - Hot cross buns integrais





Os "Hot Cross Buns" são uma tradição de Páscoa em muitas culturas, e você pode preparar uma versão mais saudável e funcional. Opte por uma receita que use farinha integral, rica em fibras e nutrientes essenciais. Você ainda pode adicionar frutas secas como cranberries ou passas, que fornecem antioxidantes e adoçam naturalmente. Ao invés de usar açúcar na massa, experimente adoçantes naturais como mel ou xarope de bordo. Esses pãezinhos podem ser uma ótima opção para o café da manhã ou lanche durante toda a semana de Páscoa.





3 - Prato principal funcional





Para o prato principal da ceia de Páscoa, opte por uma receita que inclua uma variedade de ingredientes funcionais. Um prato de salmão ao molho de ervas - pode ser substituido por uma pescada ou até mesmo sardinha com batatas e azeitonas, é outra maneira de descobrir os novos sabores e trazer esta experiência para sua familia - por exemplo, é uma excelente escolha. O peixe é uma fonte rica de ômega-3, que pode ajudar a reduzir a inflamação e melhorar a saúde cardiovascular. Prepare o molho com ervas frescas como salsa, coentro e dill, que agregam sabor sem a necessidade de muito sal ou gordura. Sirva com acompanhamentos saudáveis, como legumes assados ou uma salada colorida, para uma refeição equilibrada e nutritiva.





4 - Sobremesa funcional





Para finalizar a refeição de Páscoa com chave de ouro, experimente uma sobremesa funcional que seja ao mesmo tempo deliciosa e saudável. Uma salada de frutas frescas com um toque de hortelã é refrescante e nutritiva. Escolha uma variedade de frutas da estação, como morangos, kiwis, mangas e abacaxis, que são ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes. Regue com um pouco de suco de laranja ou limão e coloque folhas de hortelã picadas para realçar o sabor. Você pode acompanhar com uma bola de sorvete de frutas ou iogurte grego natural para um toque cremoso e proteico.





5 - Bebidas funcionais





Não se esqueça das bebidas funcionais. Em vez de refrigerantes ou sucos industrializados, opte por opções mais saudáveis e nutritivas. Água de coco, por exemplo, é uma excelente escolha para se manter hidratado e repor os eletrólitos perdidos. Você ainda pode preparar sucos naturais com uma variedade de frutas e vegetais, como cenoura, maçã, gengibre e beterraba, que são ricos em nutrientes e antioxidantes. Para os adultos, uma taça de vinho tinto pode ser uma opção, pois contém resveratrol, um antioxidante que pode beneficiar a saúde do coração.





Nesta Páscoa, aproveite para celebrar com alimentos que não somente satisfaçam o paladar, como contribuam para a sua saúde e bem-estar. Experimente deliciosas e nutritivas receitas funcionais e descubra como é possível desfrutar uma celebração saudável e saborosa. Lembre-se sempre de priorizar ingredientes frescos, naturais e de alta qualidade, e aproveite cada momento.