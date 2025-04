Ajo blanco, sopa fria de amêndoas tradicional da culinária espanhola com uvas assadas e frescas

Sopa

1 - Fatie o pão e coloque-o em um recipiente, cubra com 240g de água e reserve.

2 - Corte os alhos ao meio, retire as polpas e rale no ralador tipo microplane.

3 - Coloque as amêndoas no liquidificador ou processador e bata até obter uma farinha.

4 - Acrescente o alho e bata mais.

5 - Junte o pão molhado, o vinagre e a água. Tempere com sal e pimenta e continue batendo até obter uma mistura homogênea e lisa.

6 - Adicione o azeite aos poucos, batendo mais uma vez. Ajuste o sal e a pimenta.

7 - Leve a sopa à geladeira e deixe resfriar por 4 horas.

Uvas assadas

8 - Coloque o cacho de uvas em uma assadeira com um pouco de azeite.

9 - Leve ao forno a 160°C por cerca de 30 minutos. Dependendo do tamanho das uvas, talvez necessitem de mais tempo no forno.

10 - Retire do forno e deixe esfriar bem.

Finalização

11 - Tire as uvas assadas do cacho e corte as uvas frescas ao meio.

12 - Distribua o Ajo Blanco em pratos fundos.

13 - Disponha as uvas frescas e assadas e decore com as lâminas de amêndoas tostadas, os brotos e as flores.

14 - Finalize com um belo fio de azeite.

Dica

É uma combinação refrescante e sofisticada que cativará o paladar. A textura cremosa da sopa, as uvas assadas e frescas, as amêndoas crocantes e os brotos e flores comestíveis se unem para criar um aperitivo surpreendente. Sirva-o em uma refeição especial e impressione os convidados com essa explosão de sabores. Uma receita fácil de preparar e que oferece uma experiência gastronômica única.

