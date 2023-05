Dia do Hambúrguer: Cinco dicas para preparar um hambúrguer perfeito

No dia 28 de maio é celebrado o Dia Mundial do Hambúrguer, um dos alimentos mais populares. Para celebrar essa data, a Kitano e o o churrasqueiro profissional José Mateus Lima, mais conhecido como Barbecue King, trazem dicas de como preparar um hambúrguer especial, de forma prática, e em casa.

"Preparar hambúrgueres caseiros é uma tarefa divertida que estimula o poder da criatividade na cozinha. Além da escolha da carne, saber qual tipo de tempero é ideal para potencializar o sabor é um dos desafios que pode ser rapidamente solucionado com a variedade de produtos encontrados no portfólio da Kitano", diz o Barbecue King.



Escolha carne de qualidade





É fundamental. Prefira carne de qualidade, não necessariamente a mais cara, mas um corte que ressalte o sabor, afinal, será moído. É possível fazer um blend, ou seja, optar por cortes mais acessíveis e saborosos, como acém, peito, bananinha, costela e fraldinha.



Hambúrguer caseiro fácil





Porcentagem de gordura





Para ter um hambúrguer saboroso, a gordura é um ponto-chave, já que permite sabor e suculência, além de ajudar a dar liga - que é dada naturalmente com a carne gelada e a gordura. Em média, recomenda-se que o hambúrguer tenha 20% de gordura - se fizer 1kg de hambúrguer, pode-se usar o seguinte blend: 400g de peito + 400g de acém + 200g de gordura de peito.

A quantidade de gordura muda de acordo com o método de cocção. Se for feito na chapa, use em média 20% de gordura. Caso seja feito na brasa, recomenda-se 30%, visto que há perda de gordura na grelha.



Se estiver mais preocupado com a saúde, recorra a carnes magras e frango.



Aprenda a preparar um hambúrguer caseiro





Tempero





A escolha dos temperos é um ponto fundamental que vai garantir a experiência degustativa sob diferentes formas. O tempero entra só no momento que a carne for para a grelha. Uma ótima dica para hambúrgueres é o tempero sal de parrilla ou tipo dry rub.



Hambúrguer de picanha defumado Para preparar este lanche, você pode a usar a cabeça de picanha moída, parte que fica entre o coxão duro e a picanha, que é mais barata.





Pão influencia





Item importante no hambúrguer, é o pão quem dará estrutura e, ainda, pode influenciar no sabor. Para que o hambúrguer fique perfeito, é importante selar o pão com manteiga. Esta ação é importante para que não se encharque com os sucos da carne.





Tempo de grelha é fundamental





Seja na frigideira ou na grelha da churrasqueira, o que deve ser levado em conta é a alta temperatura que vai promover uma crosta na carne. Conhecida como Reação de Maillard, esta ação permite aos alimentos características como sabor, cor e aroma. Se a temperatura for baixa, o hambúrguer vai cozinhar e diminuir muito, não fica tão saboroso e atrapalha a montagem. Após fazer a crosta de um lado, vire do outro e coloque o queijo para derreter. O ponto certo do hambúrguer depende do gosto de quem irá consumir.