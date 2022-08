Dia do pão de queijo: aprenda a fazer uma receita caseira

Pão de queijo, praticamente um patrimônio de Minas Gerais apreciado nos quatro cantos do Brasil, tem um dia para celebrá-lo: neste dia 17 de agosto, dia do Pão de Queijo.

Continua depois da publicidade





Douradinho e crocante por fora, macio e quentinho por dentro, o quitute foi desenvolvido nas cozinhas mineiras no século XVIII e ganhou o mundo graças ao genuíno sabor da mistura de alguns ingredientes.

Continua depois da publicidade





VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE: Receita simples de bolo pão de queijo

Aprenda a fazer pão de queijo caseiro

Continua depois da publicidade

Pão de queijo proteico com whey é superfácil de fazer!

Continua depois da publicidade





Segundo a 123milhas, pesquisadores da gastronomia relatam que a receita original foi criada por volta de 1750, quando as "sobras" dos queijos começaram a ser usadas na culinária.

Continua depois da publicidade





Para dar a aparência arredondada ao queijo, era feita uma "limpeza" em volta deles, e as lascas grossas descartadas eram usadas para fazer o pão de queijo mineiro, servidos em ocasiões especiais ou quando as pessoas recebiam uma visita inesperada.





A mistura rápida, de polvilho, ovo e queijo cru artesanal, fez nascer a iguaria que faz com que o estado seja reconhecido no mundo todos, graças ao sabor especial e diferenciado da receita.

Continua depois da publicidade





Não se sabe ao certo a origem da receita, no entanto, é de conhecimento geral que o prato foi criado em Minas Gerais. Assim, o mineiro sabe que o segredo para um verdadeiro pão de queijo é o queijo do Estado, feito de leite cru e de forma artesanal.





Além disso, o polvilho novo e de granulação média garante a fermentação da massa, e as técnicas de incorporação de líquidos e a sova auxiliam no sucesso do preparo.