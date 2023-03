Entenda como acertar na farinha de trigo para preparar a pizza perfeita

Se você já provou uma pizza verdadeiramente napolitana, deve saber que existem algumas regras para o preparo da mesma, entre elas o uso de ingredientes homologados pela AVPN (Associação Verace Pizza Napoletana). Na lista, encontra-se a Farina Petra 5063, legítima italiana, famosa por sua estabilidade e qualidade nutricional.

“A Petra é referência total em qualidade no mundo inteiro, já que a estabilidade é fixa. Isso significa que independentemente do lote ou época do ano, ela oferece um resultado de altíssimo nível sempre”, afirma Gian Tosches, G’Trainer da Petra. “Além disso, não utilizamos nenhum tipo de aditivos ou melhoradores, apenas trigo de primeira linha moído com muita tecnologia visando saúde e performance”, diz.