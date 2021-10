Especial frutos do mar: 5 receitas que você precisa provar

A FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) recomenda o consumo per capita de 12 quilos de peixes e frutos do mar por ano, o equivalente a cerca de duas ou mais vezes por semana.

O brasileiro está bem atrás. Ingerimos em média 9,5 quilos por ano, conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No mundo, o consumo é de 20 quilos por habitante ao ano.

Com mais de dez mil quilômetros de litoral e com a maior quantidade de água doce do mundo, o Brasil explora pouco o potencial da maricultura. Esse mercado deve chegar a US$ 155 milhões em 2023.





No prato do brasileiro

No país, a tradição é comer peixe em duas ocasiões: na Páscoa e nas festas de fim de ano. Nessa época, o bacalhau é o peixe mais procurado, e os preços disparam.





Na preferência dos brasileiros, estão ainda o salmão, que também tem preços mais elevados, e o camarão, que nem sempre é encontrado em boa qualidade.





Entre as opções mais populares, estão a merluza e a tilápia, consumidos in natura, além dos enlatados, como sardinha e atum.





Os moluscos e frutos não são iguarias apreciadas em todo o país. Siri, vôngoles e mexilhões são encontrados na culinária nordestina, por exemplo. Restaurantes temáticos, como os orientais e os espanhóis, também possuem tradição em alimentos como lula, polvo e ostras.





Proteína alternativa





A disparada no preço da carne bovina e do frango até pode ter feito o consumidor repensar seus hábitos alimentares e incluir o peixe com mais frequência na dieta. No entanto, o preço dos pescados e frutos do mar também sofre com a alta.





Segundo a Abipesca (Associação Brasileira da Indústria do Pescado), esse aumento está relacionado à alta do custo da soja no mercado internacional, grão usado na ração dos peixes.





Além disso, uma proliferação de algas nocivas afetou a exportação do salmão chileno para o Brasil, diminuindo a oferta e aumentando o custo nos últimos tempos.





Receitas com peixes e frutos do mar





Além de um sabor inigualável, consumir regularmente peixes e frutos do mar é saudável.





Há diversos benefícios ao desfrutar destes alimentos nutritivos, ricos em ômega 3, vitaminas e minerais, como redução da deterioração das articulações, prevenção de problemas neurológicos, regulagem da produção de enzimas e hormônios e manutenção da imunidade.





Antes de preparar receitas com peixes e frutos do mar, é preciso se atentar ao frescor dos alimentos, pois eles são extremamente perecíveis. O ideal é fazer o pedido em uma peixaria delivery ou realizar a compra assim que o produto chega às gôndolas, dando preferência a mercadorias com certificação de inspeção.





Se a opção for pelos itens congelados, o descongelamento sempre deve ser feito sob refrigeração.





Salada de lula





Ingredientes





- 30 gramas de lulas limpas





- ½ cebola picada







- ½ tomate picado







- 1 colher de sopa de salsinha picada







- ½ limão espremido







- 1 colher de sopa de azeite







- Sal e pimenta a gosto







- Folhas verdes a gosto (alface, rúcula, agrião, radicchio, etc)





Modo de preparo





1. Higienize as folhas verdes e reserve;







2. No fogo alto, coloque uma panela com água;







3. Corte as lulas em anéis de espessura média e, quando a água começar a ferver, abaixe o fogo e cozinhe a lula por 5 minutos;





4. Tire do fogo, escorra a água e reserve;







5. Misture a cebola, o tomate e a salsinha em uma tigela;







6. Tempere com o suco do limão, o azeite, sal e pimenta. Junte os anéis de lula, mexa e leve à geladeira por 30 minutos;







7. Para a montagem do prato, faça disponha as folhas verdes primeiro e cubra os anéis de lula temperados.





Risoto de camarão





Ingredientes - caldo:





- 200 gramas de casca e cabeça de camarão cinza







- ½ cebola







- 1 cenoura







- 2 dentes de alho







- 3 ramos de tomilho







- 2 litros de água







- 3 colheres de sopa de vinho branco







- folhas de 1 alho-poró







Modo de preparo - caldo





1. Lave as cascas e cabeças dos camarões;







2. Descasque os dentes de alho e a cebola e corte em meias-luas finas;







3. Lave e corte a cenoura com casca em rodelas;







4. Numa panela grande, leve todos os ingredientes ao fogo alto;







5. Quando ferver, abaixe o fogo e deixe por mais 40 minutos para o caldo reduzir;







6. Após, passe o caldo por uma peneira e reserve.







Ingredientes - risoto





- 300 gramas de camarão cinza médio limpos







- 1 xícara de chá de arroz para risoto







- 1 cebola







- ¼ alho poró







- ¼ de xícara de chá de vinho branco







- 1,250 litro do caldo de camarão







- azeite a gosto







- sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto







Modo de preparo - risoto





1. Numa panela, esquente o caldo de camarão ao fogo alto;







2. Quando ferver, mantenha o caldo aquecido em fogo baixo;







3. Descasque e pique a cebola e o alho poró;







4. Leve uma panela ao fogo médio, adicione uma colher de sopa de azeite, adicione a cebola e o alho poró para refogue;







5. Acrescente o arroz e mexa bem por dois minutos;







6. Tempere com sal e pimenta;







7. Adicione o vinho e misture até secar;





8. Vá adicionando o caldo aos poucos e misture bem;





9. Em cerca de 15 minutos, o risoto estará no ponto certo.







10. Na última adição de caldo, misture o camarão e deixe cozinhar por cerca de dois minutos;







11. Acrescente duas colheres de sopa de azeite e misture bem;







12. Se quiser, sirva o risoto com camarões grelhados para decorar.





Casquinha de siri





Ingredientes





- 500 gramas de carne de siri







- 3 fatias de pão de fôrma sem casca







- ½ xícara de chá de leite







- 3 colheres de sopa de azeite







- 1 colher de chá de azeite de dendê







- ½ cebola picada







- 2 colheres de sopa de salsinha picada







- 1 colher de chá de extrato de tomate







- 1 colher de sopa de conhaque







- 3 gemas (uma para pincelar)







- Farinha de rosca







- Sal e pimenta a gosto







- 6 casquinhas de siri





Modo de preparo





1. Preaqueça o forno a 200ºC;







2. Numa tigela, coloque o leite e os pães e reserve;







3. Lave a carne de siri, transfira para um escorredor e reserve;







4. Numa panela, coloque o azeite de oliva e o de dendê e leve ao fogo médio para refogar a cebola;







5. Acrescente a carne de siri, a salsinha, o extrato de tomate, o conhaque, duas gemas e a mistura de leite com o pão;







6. Tempere com sal e pimenta;





7. Mexa bem e cozinhe em fogo baixo por mais dois minutos;







8. Coloque a mistura nas casquinhas, pincele com a gema e polvilhe farinha de rosca;







9. Numa assadeira, coloque as casquinhas e leve ao forno até dourar. Sirva a seguir.











Atum selado oriental





Ingredientes - atum





- 500 gramas de atum fresco em tranche (porção cortada em filé grosso na diagonal)







- azeite a gosto







- Sal e pimenta a gosto







Modo de preparo - atum





1. Corte a tranche ao meio e tempere com sal e pimenta a gosto;







2. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo alto para aquecer;







3. Regue com ½ colher de sopa de azeite e sele os pedaços de atum - 30 segundos de cada lado é suficiente;







4. Retire o atum e embale cada pedaço com filme;







5. Leve para a geladeira e deixe esfriar;







6. Na hora de servir, desembale o atum e corte em fatias de 1 centímetro de espessura com uma faca afiada;







7. Sirva frio com o molho.







Ingredientes - molho oriental





- ¼ de xícara de chá de shoyu







- caldo de um limão







- 1 ½ colher de sopa de mel







- 1 colher de sopa de vinagre de arroz







Modo de preparo - molho oriental





1. Coloque os ingredientes num pote pequeno, tampe e chacoalhe para misturar. Sirva por cima do atum.







Papilote de robalo





Ingredientes





- 1 robalo inteiro limpo (aproximadamente 1,5 kg)







- 2 cebolas







- 1 xícara de chá de saquê







- ½ xícara de chá de azeite extravirgem







- 2 limões sicilianos







- 6 ramos de alecrim fresco







- Sal e pimenta a gosto







Modo de preparo





1. Comece preaquecendo o forno a 180ºC;







2. Forre uma assadeira com papel alumínio, deixando metade para cobrir o peixe, sem cortar;







3. Descasque e pique as cebolas em rodelas grossas. Use metade para forrar a assadeira;







4. Lave, seque e tempere o peixe com sal, pimenta e raspas de um limão siciliano;







5. Coloque a outra metade da cebola e os ramos de alecrim dentro da barriga do peixe;







6. Coloque na assadeira;







7. Esprema o caldo do limão siciliano sobre o peixe e regue com azeite e saquê;







8. Junte as pontas do papel alumínio para formar o papilote;







9. Leve ao forno para assar por 40 minutos.







10. Retire do forno e deixe descansar por 5 minutos antes de consumir o envelope e corte o excesso de papel. Para servir, retire a pele e a espinha dorsal.