Exagerou nas festas? Veja dicas de nutricionista de como se recuperar da comilança

O fim do ano costuma ser um período extravagante e sem rotina. As ceias de Natal e Réveillon são marcadas por fartura e variedade as festas de encerramento das empresas, encontros com amigos, confraternizações e viagens de férias seguem a mesma tendência.





“Como em tudo na vida, o equilíbrio é essencial. Embora as refeições em família e com amigos sejam momentos especiais, prazerosos e importantes para a socialização e a construção de memórias, é fundamental evitar excessos”, diz o nutricionista Jhonathan Andrade, professor do curso de Nutrição do UniCuritiba.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo o profissional, a recomendação é “comer com atenção, questionar se há fome ou se estamos sendo influenciados pela abundância de opções e escolher qual alimento realmente agrada mais.”





Para quem exagera na comilança, o nutricionista alerta: não é recomendável adotar práticas extremas, como dietas detox ou compensações por meio de atividades físicas intensas.

Publicidade





“A alimentação é um ato social e deve ser vista como um meio de prevenção e saúde, não como uma cura ou compensação. Coma e aproveite, sem culpa, pois é apenas uma vez no ano. No entanto, é importante ter cuidado com os exageros”, orienta.





Ele ainda desmistifica a ideia de que dietas detox eliminam as toxinas acumuladas durante as festas de fim de ano. “Isso é um mito. O fígado já realiza esse trabalho naturalmente. Não devemos encarar a alimentação como algo milagroso. Ela é uma ferramenta preventiva para o bom funcionamento do organismo”, explica.

Publicidade





Quando os excessos ocorrem, podem haver consequências como retenção de líquidos, baixa resistência, cansaço, pele opaca e problemas no trânsito intestinal. Manter uma alimentação equilibrada e consciente é essencial para evitar esses desconfortos e ajudar o organismo a se recuperar.





“O organismo elimina toxinas naturalmente por meio da respiração, urina e fezes. Se perceber que exagerou, não se culpe. Ajude o corpo de forma gradual, sem recorrer a práticas extremas. Atividades físicas regulares e uma alimentação baseada em alimentos naturais são grandes aliados nesse processo”, acrescenta o professor.

Publicidade





Hidratação e alimentação equilibrada





A hidratação é uma medida importante. A recomendação é consumir 35 ml de água por quilo corporal. Uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, deve ingerir pelo menos 2,5 litros de água por dia. Chás e água de coco podem ser incluídos na rotina.

Publicidade





“Se optar por uma alimentação mais leve, elimine temporariamente carnes gordurosas e priorize frutas, verduras e legumes, de preferência orgânicos. Durante sete dias, evite bebidas alcoólicas, ultraprocessados, refrigerantes, açúcar e frituras”, destaca o profissional, que reforça o cuidado com dietas radicais ou da moda, que podem estar relacionadas a transtornos alimentares.





Andrade frisa que o mais importante é aproveitar os momentos com amigos e familiares, comer com prazer e sem culpa. “Se exagerar, volte à sua rotina alimentar e de atividades físicas normalmente. Não é um único alimento ou receita que fará a desintoxicação do corpo, mas sim um conjunto de hábitos saudáveis ao longo do tempo.”