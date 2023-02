Massa de pizza com carvão ativado? Chef ensina receita para comemorar Dia do Pizzaiolo

Se a pizza no Brasil não tem nada a ver com a famosa pizza italiana isso se deve quase que exclusivamente ao nosso paladar. Enquanto eles prezam por uma massa grossa e um bom molho de tomate, nós optamos por massa média e muita cobertura.





A arte de uma boa pizza, no entanto, vai muito além deste debate. Segundo o Chef Isaias Soares, pizzaiolo patrocinado pela Ekma, uma das marcas líderes do segmento de molhos condimentados e atomatados para food service, os diferentes tipos de farinha, fermento, água e outros ingredientes utilizados na preparação da massa, afetam o sabor e a textura da pizza. Isso sem falar no manuseio da massa durante sua preparação.

Publicidade

Publicidade





Criador do Dia do Pizzaiolo juntamente com o Chef William Gazal, o Chef Isaias gosta de celebrar a data fazendo o que mais gosta: pizza com um bom molho de tomate Ekma!





Então, que tal exercitar suas habilidades culinárias na arte da pizza, com essa dica Ekma e receita exclusiva do Chef Isaias, com carvão ativado, e que deixa este aspecto de cor escura na massa? Aprenda já!

Publicidade





Pizza Marguerita Speciale (Carvão Ativado)





Você vai precisar de:

Publicidade





01 kg de farinha





04 g fermento seco biológico

Publicidade





35 g de carvão ativado





25 g de sal

Publicidade





15 g de açúcar





30 g de óleo de girassol

Publicidade





570 ml de água





Aprenda a preparar:





Coloque toda a farinha em um recipiente ou masseira, acrescente o fermento, o carvão ativado, o açúcar e a água. Misture por 5 minutos, em seguida, acrescente o sal e o óleo e misture bem por mais 8 minutos, sempre em velocidade lenta. Em seguida, faça as bolinhas de 350 g cada e leve para o crescimento por 2h30min.





Após o crescimento, abra a massa na mão ou rolo, acrescente 80 g de molho EKMA PIZZA, 100 g de mussarela ralada e leve ao forno com 300°C por 4 minutos (dependendo do seu forno, poderá oscilar). Ao tirar do forno, acrescente mozzarela de búfala, tomate cereja e basílico (manjericão de folhas largas).