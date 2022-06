Nutricionista dá dicas para manter equilíbrio na alimentação nas festas juninas

Uma das melhores coisas do mês da festa junina é a culinária. Milho, paçoca, pé de moleque, bolo de fubá, amendoim, pipoca, quentão e tantos outros quitutes que fazem a alegria de quem não tem restrição alimentar. Quem precisa ir com calma nas guloseimas pode contar com opções para se divertir e se aquecer com a gastronomia típica. A nutricionista e consultora da Cuida Bem, Bruna Pavão, explica que a festa junina pode ser muito democrática.

Para quem precisa perder peso ou tem diabetes, produtos zero açúcar são indicados, juntamente com uma alimentação saudável, além de alimentos in natura, como o amendoim, milho ou mesmo a pipoca, que podem deixar a festa mais saborosa.

Para os veganos, que têm mais restrições no cardápio pela não ingestão de qualquer alimento que seja de origem animal ou que contenha matéria-prima animal, a dica é substituir. O leite comum dos bolos de fubá e de milho, por exemplo, pode ser trocado por leites vegetais e o ovo por chia e linhaça, se o objetivo for dar liga à massa. “Basta usar a criatividade para que as receitas da festa junina possam ser feitas sem nenhum ingrediente animal”, pontua a especialista.





Vale lembrar que uma dieta saudável precisa passar pelo crivo de um profissional, pois é individual. “É importante manter o equilíbrio sempre”, recomenda. Se você tem dúvidas, consulte seu médico ou um profissional especializado, como um nutricionista, para garantir que está consumindo todos os nutrientes e vitaminas essenciais para o bom funcionamento do organismo.