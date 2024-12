Nutricionista ensina 5 receitas leves para as ceias de fim de ano

Trocar alguns ingredientes deixa os pratos tradicionais mais leves, saborosos e com menos calorias





As ceias de Natal e de Ano Novo ou Réveillon costumam ser recheadas e fartas na mesa do brasileiro. No entanto, as delícias desta época não precisam seguir os mesmos cardápios de sempre. Inovar nas receitas, elaborar menus mais leves, saudáveis, saborosos e baratos são ótimas opções para celebrar o 25 de dezembro e a chegada do Ano Novo.

“Alguns pratos tradicionais podem ficar menos calóricos se trocarmos ingredientes, se colocarmos menos sal ou prepará-los sem açúcar. É possível manter a tradição de um jeito mais saudável”, diz a professora Janaiara Moreira, coordenadora-adjunta do curso de Nutrição do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão.





Veja algumas opções sugeridas pela professora e que podem deixar a mesa saborosa, leve e mais barata nas festas de fim de ano.

