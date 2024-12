Nutricionista ensina receitas sem carne para as festas de fim de ano

Nutricionista ensina passo a passo de receitas que prometem impressionar pelo sabor





No Projeto Descobrindo Sabores, que nasceu para proporcionar saúde e sustentabilidade ambiental por meio da alimentação saudável e sem carne, iniciativa do Cejam - Centro de Estudos e Pesquisa “Dr. João Amorim”, em parceria com a SVB (Sociedade Vegetariana Brasileira), presente em cinco hospitais públicos do estado de São Paulo.

A ação compõe o Projeto de Hotelaria e Hospitalidade do Cejam e contempla o Hospital Geral de Itapevi, Hospital Estadual de Franco da Rocha, Hospital Estadual de Francisco Morato, Santa Casa de São Roque e o Hospital Municipal M'Boi Mirim, gerenciados pela instituição.





“No HGI (Hospital Geral de Itapevi), o projeto teve início em janeiro de 2023”, conta a nutricionista clínica Brunna Fernanda Escher. “Por aqui, as receitas que fizeram mais sucesso foram o macarrão à bolonhesa de lentilha, hambúrguer de feijão e quibe de berinjela. Queremos estimular as pessoas a provar novos sabores e texturas,e a se surpreenderem, além de ajudar a melhorar a qualidade nutricional das refeições de todos os dias”, detalha.

Segundo a nutricionista, todas as receitas experimentadas no Projeto Descobrindo Sabores podem compor as ceias de Natal e também de Ano Novo. “Podem ser servidas como acompanhamento, entradas e até como pratos principais”.





Confira abaixo as listas de ingredientes e modos de preparo e inove na despedida de 2025.

