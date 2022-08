Nutricionista lista 6 benefícios do amendoim e dá receita de paçoca proteica

"Possuindo variadas opções de consumo, o amendoim é presente na culinária típica de diversos países e regiões. Ele é bastante calórico, porém pode ser um aliado para manter a boa forma se consumido com moderação", comenta.

O amendoim, principal ingrediente da paçoca, é preferência nacional. Segundo a nutricionista Juliana Vieira, 75% dos brasileiros costumam consumir essa leguminosa, que é parente do feijão .

A nutricionista lista os principais benefícios do amendoim:







1 - Promove a saciedade, ou seja, dá a sensação de barriga cheia.

2 - Contém nutrientes fundamentais para diminuir o colesterol LDL, a faceta ruim da molécula, e manter as artérias saudáveis, com afastamento do risco de doenças cardiovasculares

3 - Fornece grandes quantidades de potássio, magnésio e vitamina E





4 - Tem ômega-3, que ajuda a diminuir a inflamação no corpo





5 - Promove a saúde dos músculos por possuir elevado teor de proteínas





6 - Combate a anemia, pois contém ácido fólico - uma vitamina que estimula a formação de células sanguíneas, como os glóbulos vermelhos.