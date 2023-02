O que você faria se estivesse na Xepa do BBB? Confira receitas com ingredientes utilizados pelos participantes

Como de costume em toda edição do Big Brother Brasil, o líder da semana recebe a missão de dividir os participantes em dois grupos, sendo eles o "VIP" e "Xepa".





Os participantes do VIP, é claro, recebem muitas regalias, como 1.000 estalecas (moeda fictícia utilizada no programa), além de uma grande variedade de alimentos e opções no mercado da semana.

Já os participantes da Xepa recebem apenas 500 estalecas e são obrigados a se alimentar com uma opção restrita de alimentos. As frutas disponíveis são jaca, goiaba e banana da terra. Para a mistura, as opções são bucho de boi, moela, fígado, língua e rabo. Para a sobremesa, está liberado o leite em pó e a goiabada.





Nesta edição, os participantes estão confusos com o que preparar com este cardápio. Mas e você, o que faria se estivesse na Xepa do BBB? Confira algumas opções que o Portal Bonde preparou:

