Saiba como acertar o ponto ideal do risoto

Sabe-se que o tipo de cereal, além do respeito pelo tempo de cozimento, influencia no resultado do prato.

Em Santa Catarina, conforme relata a chef, os risotos preparados com mais frequência levam carne bovina e frutos do mar. "Para quem ama carne bovina, há opções como o alho-poró com iscas de filé, e claro, aqueles que levam filé e funghi são sucesso garantido. Aos apaixonados por frutos do mar, nada melhor que um risoto de camarão. Além disso, uma opção vegetariana refrescante é o de caprese. Enfim, são muitos os ingredientes que podemos utilizar em um risoto, permitindo construir sabores para os mais diferentes paladares" ressalta.



Saiba como fazer um risoto de queijo parmesão e prepare um jantar delicioso

Risoto mais saudável





O prato tende a ser rico em carboidratos e gorduras. No entanto, mas para torná-lo mais saudável, basta evitar alguns ingredientes, como a nata. A chef lembra que o ingrediente eleva o valor calórico, assim como os temperos industrializados. Rosa destaca ainda que cuidar com a quantia do sal e fazer o caldo em casa com diversos legumes, como cenoura, salsão, abobrinha e cebola, pode deixar o prato mais nutritivo e saudável, sem comprometer o sabor.



Risoto de camarão Risoto de camarão

O preparo





De forma geral, o preparo dos risotos é feito de gradualmente e com bastante calma. Depois que a panela com os temperos está pronta, basta começar a cozinhar o arroz do risoto e ir colocando o caldo escolhido aos poucos, sempre mexendo constantemente. Por fim, mistura-se o complemento e parte-se para a finalização.

“E para fechar com maestria, emprega-se uma técnica chamada mantecatura, que consiste em adicionar manteiga fria e queijo ralado ao risoto já cozido, misturando delicadamente até obter uma textura cremosa e brilhante”, explica.