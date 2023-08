Risoto de camarão

1 - Limpe o camarão e reserve.

2 - Em uma panela grande, leve ao fogo baixo as cascas e cabeças temperadas com um pouco de sal e bastante água. Ferva, triture bem, coe e reserve a água.

3 - Refogue o alho e a cebola no azeite em uma panela média. Acrescente o arroz e deixe fritar por 2 minutos, misturando bem.

4 - Junte o vinho e deixe reduzir. Coloque, aos poucos o caldo feito com as cascas de camarão até o arroz ficar cozido, misturando de vez em quando.

5 - Salteie o camarão no azeite. Salpique com a salsa picada e sirva por cima do risoto.

