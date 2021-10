Saiba como evitar a deficiência de cálcio sem precisar consumir leite animal

O cálcio é um nutriente fundamental para o funcionamento do corpo, além de ser o mineral presente em maior quantidade no organismo. Ele também possui as mais variadas funções, principalmente na formação de ossos, dentes e unhas, além de auxiliar no funcionamento do intestino, coração e sistema nervoso ao proteger contra a depressão.

Algumas pessoas acreditam que só se consegue obter boas quantidades de cálcio através do leite animal e seus derivados, mas há uma infinidade de leites fortificados e alimentos que podem suprir a necessidade.

Outra forma de repor cálcio no organismo é também consumir alimentos como gergelim, brócolis cru, tofu, amêndoas, açaí, couve refogada, espinafre, feijão, verduras escuras, ameixa seca e agrião.





Os sinais de que os níveis de cálcio estão baixos no organismo são: câimbras, formigamento, falta de memória, depressão, irritabilidade, falta de controle da pressão arterial, palpitações, osteoporose, quebra espontânea dos dentes e cáries.

No que diz respeito à saúde óssea, devemos considerar a vitamina D e a atividade física como primordiais para a absorção do nutriente, já que é a luz solar é a responsável por ajudar o organismo a metabolizar o cálcio e fixá-lo nos ossos.





Fontes de cálcio





A nutricionista Alessandra Luglio, adepta a dieta à base de plantas, comenta em quais bebidas podemos encontrar esse importante nutriente.





“É um erro comum acreditar que só se consegue obter boas quantidades de cálcio através do leite animal e seus derivados. Existe uma infinidade de leites vegetais fortificados e com nutrientes equivalentes ao leite de vaca. Para essas pessoas que não fazem questão de incluir o leite de origem animal na dieta, vale investir em bebidas vegetais”, explica a nutricionista.