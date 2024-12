Saiba como preparar ceias para pacientes com necessidades específicas

O Natal é a época do ano marcada por celebração, união familiar e mesas repletas de pratos que despertam memórias afetivas. Para quem enfrenta condições de saúde específicas, como pacientes em hemodiálise, pessoas com diabetes ou em tratamento oncológico, a tradicional ceia de fim de ano pode parecer um desafio. No entanto, com planejamento adequado e orientações nutricionais apropriadas, é possível aproveitar o momento sem comprometer a saúde.





Nas ceias de Natal preparações como peru, chester, bacalhau e farofas dividem espaço com sobremesas como pudins, panetones e frutas cristalizadas, compondo cardápios que variam conforme as preferências regionais. Frutas frescas, castanhas e temperos naturais também adicionam um toque especial às receitas, enriquecendo ainda mais o significado das celebrações.

ESCOLHAS CONSCIENTES





Para pacientes em hemodiálise, conhecer as propriedades dos alimentos permite autonomia nas escolhas, garantindo que aproveitem as festas sem deixar a saúde de lado. Andrea Visintainer, nutricionista do Centro Especializado em Nefrologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, de São Paulo, ressalta a importância de escolhas alimentares conscientes e do consumo moderado de alimentos fonte em sódio, potássio, fósforo e líquidos.





“Na hora das compras, prefira aves que não estão temperadas previamente, isso porque elas costumam ter mais sódio e aditivos. O bacalhau deve ser devidamente dessalgado, com remolho de 6 a 48 horas em água, sob refrigeração e protegido com papel-filme”, recomenda Andrea. Já opções ultraprocessadas, como o tender, que são ricas em sódio e conservantes, devem ser evitadas ou consumidas em porções pequenas.

Além disso, pratos como tábua de frios, queijos, peru, chester, pernil e sobremesas à base de leite, como pudins e tortas, são ricos em fósforo e devem ser consumidos com moderação, especialmente para pacientes que fazem controle desse mineral.





Para aqueles que precisam limitar o potássio, Andrea recomenda atenção redobrada às frutas e saladas. “Frutas como morango, abacaxi, lichia, pêssego e ameixa fresca são recomendadas. Já uvas, figos, frutas secas, como damasco, tâmaras e uva passa, além de sucos concentrados, como o de uva, devem ser evitados”, explica. Nas saladas, ingredientes cozidos são preferíveis. Se optar por versões cruas, folhas como rúcula e alface são escolhas seguras.





