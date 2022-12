Símbolo da gastronomia local, barreado do litoral do Paraná é a 100ª Indicação Geográfica do Brasil

Um dos símbolos da gastronomia do Paraná, o Barreado do Litoral do Paraná foi reconhecido como a centésima IG (Indicação Geográfica) brasileira, na modalidade IP (Indicação de Procedência), pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), nesta terça-feira (6).





Clique aqui e aprenda a preparar um delicioso barreado típico do Paraná.

O prato, que possui preparo típico e segue tradições de mais de 200 anos, é o 12º produto com IG no Paraná – o terceiro estado em número de Indicações Geográficas, atrás apenas de Minas Gerais (16) e Rio Grande do Sul (13).





A entrega do reconhecimento será realizada durante o V Evento Internacional de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas – Origens Brasileiras, que será realizado em Curitiba. A Indicação Geográfica foi concedida à Associação de Restaurantes e Similares de Morretes e Região, que engloba 11 restaurantes de Morretes, Antonina e Paranaguá. O pedido de registro contou com o apoio do Sebrae/PR e foi protocolado em 24 de abril de 2021.

“A conquista da 12ª IG paranaense é resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2012, com o Café do Norte Pioneiro, que seguirá para os próximos anos e que está alinhado com a nossa busca pelo crescimento, fortalecimento e desenvolvimento dos pequenos negócios no campo”, celebra o diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Roberto Tioqueta.





O reconhecimento do barreado é também um marco para o Brasil por ser a centésima Indicação Geográfica concedida pelo INPI e ocorre 20 anos após o primeiro registro concedido, em 2002, para os vinhos do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul.

Das 100 IGs, 76 são Indicações de Procedência, onde a região é conhecida por seu produto ou serviço, e 24 são Denominações de Origem, quando o produto ou serviço possui características e qualidades decorrentes de fatores naturais e humanos.

“A IG pertence a uma coletividade, pode ser um instrumento de política agrícola e contribui para o desenvolvimento regional. Tão importante quanto estruturar os pedidos de IG é trabalhar ações no pós-registro. Como benefícios desse ativo de Propriedade Industrial, listam-se os seguintes: aumento do valor do produto no mercado; acesso a mercados especiais; ampliação das estratégias de comercialização, da quantidade produzida e das pessoas no território; geração de empregos; turismo; produção mais sustentável; conservação da memória histórica; inclusão social. O Sebrae tem sido um parceiro muito importante na geração, na proteção e no pós-registro de IGs brasileiras”, explica o diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do INPI, Felipe Augusto Melo de Oliveira.

