Aprenda a montar um cardápio simples e nutritivo para as crianças

Para que as crianças tenham um bom desenvolvimento, é necessário que elas ingiram todos os nutrientes essenciais por meio de uma alimentação equilibrada. O processo para uma alimentação adequada, no entanto, pode ser desafiador, principalmente porque inclui novos sabores e texturas, evitando alimentos ultraprocessados e cheios de aditivos químicos. Pensando nisso, a nutricionista Alessandra Luglio separou algumas dicas para montar um cardápio simples e nutritivo para os pequenos. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

A especialista alerta sobre a importância de um cardápio com minerais e vitaminas indispensáveis para o desenvolvimento saudável. “Devido à rápida velocidade do crescimento e desenvolvimento das crianças, cada faixa etária apresenta uma demanda nutricional específica, e a deficiência ou excesso de nutrientes podem prejudicar a saúde das crianças e acarretar problemas que vão acompanhá-los ao longo da vida”, explica. Além disso, durante a alimentação diária, é essencial que as crianças sejam incentivadas a consumir alimentos in natura, ou seja, aqueles vindos diretamente de fontes saudáveis e que não sofreram alteração da indústria. Continua depois da publicidade

Veja o que incluir em cada refeição da criança.

Continua depois da publicidade

Café da manhã



O café da manhã é a principal refeição do dia, portanto, é nela que deve ocorrer a ingestão dos açúcares, mas de forma moderada, e desde que a criança tenha dois anos de idade completos. Essa refeição pode ser composta por um bolo integral caseiro sem recheio e coberturas, biscoito de aveia ou de arroz integral, bolachas salgadas ou cereais sem açúcar. Para beber, a dica é optar por leite vegetal batido com frutas ou incluir bebidas achocolatadas com baixo teor de açúcar.



Almoço



As proteínas, como as leguminosas, que são boas fontes de ferro, não podem faltar na hora do almoço. Combine sempre cereais e raízes com leguminosas, ofereça uma ou duas opções de vegetais crus e ao menos uma opção vegetais cozidos, esses grupos alimentares oferecem nutrientes essenciais para uma refeição balanceada. Evite ao máximo os ultraprocessados cheios de aditivos, como macarrão instantâneo, além de produtos congelados e prontos para consumo, como nuggets e hambúrgueres.



Lanche da tarde



É importante optar por alimentos leves no lanche da tarde, como iogurtes de origem vegetal com frutas picadinhas, cereais, como aveia e granola, ou uma vitamina de frutas feita com leite vegetal. Uma outra opção são as frutas e sementes, como linhaça ou chia. Sanduichinhos de pão integral com homus e um suco natural também podem compor essa refeição intermediária.



Jantar



Para não complicar a rotina alimentar da criança, o cardápio do jantar pode ser igual ao do almoço, pois é uma alimentação balanceada e bastante nutritiva.



Ceia