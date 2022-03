Aprenda usar a alimentação para melhorar a qualidade de vida de pacientes com endometriose

A endometriose, doença caracterizada pela presença do tecido endometrial fora do útero, atinge 10% das brasileiras, segundo dados a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Somente em 2019, 11.790 casos foram diagnosticados, sendo mais frequente em mulheres entre 25 e 35 anos de idade. Apesar de não ter cura e ser de difícil prevenção, existem estratégias que ajudam no controle e cuidado com a doença, melhorando a qualidade de vida da paciente; a alimentação é uma delas.

Segundo a nutricionista e pesquisadora Aline Quissak, um dos benefícios da alimentação terapêutica é o auxílio no tratamento de diversas doenças. “A alimentação saudável é um dos pontos base para a nossa saúde. Quando utilizamos os alimentos adequados na nossa dieta, com base na nutrição terapêutica, conseguimos também melhorar alguns sintomas, como no caso da endometriose”. Por se tratar de uma inflamação, a especialista recomenda uma dieta rica em alimentos anti-inflamatórios, além de magnésio, ferro, ômega 3, vitaminas do complexo B e fibras. Também é importante incluir antioxidantes, como o ácido elágico, indol 3 carbinol e vitamina C.

Outro nutriente que deve ser consumido pelos pacientes é o ácido fólico. “O ácido fólico é fundamental para as mulheres que sofrem com a doença, principalmente para aquelas que estão sofrendo com dificuldades para engravidar. Porém, vale alertar que o ideal é que ele seja ingerido através da alimentação, já que os suplementos costumam conter ácido fólico puro - uma forma não ativada do nutriente e que pode ser prejudicial ao metabolismo. Entretanto, se mesmo assim a mulher quiser suplementar, ela deve buscar pela forma ativa do nutriente, chamada de metil folato, para assim o organismo conseguir aproveitar todos os benefícios. Isso, é claro, sempre acompanhada de um especialista”, complementa Quissak.

Conheça cinco alimentos que podem auxiliar na qualidade de vida de quem tem endometriose:

- Framboesa congelada: pode ser a fresca, em polpa e até mesmo a folha dela no chá

- Espinafre: pode ser feito refogado com alho, cebola roxa e azeite de oliva ou adicionado em receitas, como omeletes, quiches saudáveis, peixe, arroz etc.

- Brócolis: pode ser consumido triturado, como "arroz de brócolis", sopa, um recheio de torta ou gratinado. Use a criatividade.

- Linhaça: pode ser usada em panqueca, bolos, pão artesanal com sementes e na maionese.

- Cúrcuma: um dos alimentos mais anti-inflamatórios que existem. Pode ser consumida como shot com gengibre ou na comida com pimenta, mas sempre cuidando para não aquecer demais, já que ela é termossensível.

Assim como existem alimentos benéficos, outros podem piorar a inflamação e devem ser evitados, como frituras, gordura hidrogenada, açúcar branco e até o excesso de proteína animal.