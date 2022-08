Abóbora com carne seca bem cremosa

1 - Faça um corte na abóbora retirando uma parte do topo, como uma tampa. Com uma colher, tire as sementes.

2 - Embrulhe a abóbora com papel-laminado, faça furos com um garfo e leve ao forno médio pré-aquecido por 50 minutos. Se quiser, leve a abóbora ao micro-ondas por 15 minutos (sem o laminado), até que fique macia.

3 - Retire do forno e tire com uma colher parte da polpa. Reserve.

4 - Em uma panela média, coloque a carne seca e a polpa da abóbora. Tempere com a pimenta e o sal e adicione o creme de leite. Finalize com o coentro ou salsa.

5 - Transfira esse recheio para a abóbora e finalize com o queijo por cima.

6 - Volte ao forno por mais 15 minutos. Sirva.

