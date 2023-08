Anel de bacalhau

1 - Deixe o bacalhau de molho por 24 horas em água em uma bacia grande, em local refrigerado e coberto. Troque a água no mínimo 4 vezes neste tempo. Desfie.

2 - Leve para uma panela grande com vinho e deixe por 10 minutos. Reserve.

3 - Refogue a cebola no azeite e adicione o salsão, a cenoura e o pimentão. Cozinhe por 10 minutos. Retire e misture com o bacalhau, as azeitonas e a pimenta.

4 - Misture as batatas com o molho e acrescente ao refogado.

5 - Adicione a salsa e a cebolinha e retire.

6 - Após 5 minutos, transfira para uma forma de pudim média untada e deixe firmar.

7 - Desenforme e arrume em um prato de servir. Se quiser, salpique mais salsa e cebolinha picadas e enfeite com as azeitonas e a pimenta.

Calorias: 280 a porção

