Aprenda a fazer um delicioso arroz caipira

1- Retire a pele da linguiça fresca e reserve;

2- Em uma panela grande, aqueça o azeite e doure bem a linguiça e em seguida a carne;

3- Junte a cebola e o alho e refogue até murcharem;

4- Adicione o arroz branco, misture rapidamente e junte a água, o sal, a pimenta e o açafrão;

5- Tampe parcialmente a panela e cozinhe por 15 a 20 minutos ou até que os grãos estejam cozidos;

6- Desligue o fogo, tampe a panela e reserve por 5 minutos;

7- Com um garfo solte o arroz delicadamente e misture o feijão carioca cozido e escorrido (apenas os grãos);

8- Junte o cheiro-verde e sirva em seguida.

Dicas

- Para obter a quantidade do feijão cozido e no ponto certo, prepare 1 xícara (chá) do feijão carioca com 6 xícaras (chá) de água e cozinhe apenas por 15 minutos contados a partir do inicio da pressão.