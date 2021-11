Arrase na sobremesa com essa torta mousse de maracujá em fatias

Massa

1. Na batedeira misture os ovos com o açúcar e bata até dobrar de volume

2. Aos poucos misture o restante dos ingredientes e, por último, o fermento

3. Em uma forma untada com margarina e farinha leve para assar em forno médio por aproximadamente 45 minutos

4. Faça o teste do palito e reserve a massa

Calda

1. Para a calda misture os ingredientes em uma panela e cozinhe por 10 minutos

2. Leve para geladeira até que esfrie

Mousse

1. Para a mousse, bata o chantilly e reserve

2. Em seguida, coloque em um recipiente o creme de leite, leite condensado e o suco de maracujá

3. Mexa com o fouet até que fique um creme liso e homogêneo

4. Por último, acrescente o chantilly batido e mexa novamente

Montagem

1. Para a montagem da fatias utilize uma forma retangular própria para a preparação de fatias

2. Monte em camadas, intercale a massa com a mousse

3. Por último, finalize com a geléia de maracujá

4. Leve a geladeira por cerca de 3 horas

5. Desenforme e corte em fatias

6. Com o auxílio de uma manga de confeitar e um bico pétala 127 decore com o chantilly batido as fatias já cortadas