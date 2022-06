Arroz com brócolis para uma refeição saudável e saborosa!

1 - Cozinhe os brócolis no vapor, pique bem pequeno e reserve. Guarde um pouco da água do cozimento.

2 - Em uma panela média, aqueça o azeite, frite o alho, adicione pepitas de girassol e sal. Junte o brócolis picadinho.

3 - No liquidificador, bata a couve, salsinha, cebolinha e coentro com 1/2 xícara da água do cozimento do brócolis até obter um caldo.

4 - Com o arroz branco já cozido, misture o brócolis e o caldo verde. Deixe cozinhar por 3 minutos.

5 - Em outra panela pequena, frite alho e castanhas em manteiga vegana ou azeite. Use para finalizar o prato.

