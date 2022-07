Arroz com coco e castanha-de-caju saboroso

1 - Cozinhe o arroz em panela média como de costume, mas trocando a água pelo leite de coco. Deixe descansar de 15 a 20 minutos para completar o cozimento.

2 - Adicione as lascas de coco e a castanha-de-caju picadinha. Para dar um toque especial no final, finalize com cebolinha picada a gosto. Sirva a seguir.​

